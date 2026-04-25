Demoran a un niño de 11 años por darle una golpiza a su madre

Un grave y lamentable hecho de violencia intrafamiliar ocurrió ayer en la Capital que tuvo tristemente como protagonista a un niño. Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Sexta llegaron hasta la avenida Ramón Correa al 300 y procedieron a la demora de un adolescente de 11 años de edad. El chico, momentos antes, agredió físicamente a golpes de puño a su propia madre de 47 años. Por el hecho, la mujer debió ser asistida por facultativos médicos del SAME, mientras que el jovencito fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a adoptar. –