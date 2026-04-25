sábado, abril 25, 2026
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Demoran a un niño de 11 años por darle una golpiza a su madre

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By Datamarca4

Un grave y lamentable hecho de violencia intrafamiliar ocurrió ayer en la Capital que tuvo tristemente como protagonista a un niño.

Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Sexta llegaron hasta la avenida Ramón Correa al 300 y procedieron a la demora de un adolescente de 11 años de edad.

 El chico, momentos antes, agredió físicamente a golpes de puño a su propia madre de 47 años.

Por el hecho, la mujer debió ser asistida por facultativos médicos del SAME, mientras que el jovencito fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.

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