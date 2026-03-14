La Capital se prepara para el próximo fin de semana largo

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó la agenda de actividades turísticas, culturales, gastronómicas y recreativas previstas para el próximo fin de semana largo, que se extenderá del 21 al 24 de marzo, con propuestas pensadas para que vecinos y visitantes disfruten de la ciudad. Casa de la Puna Ubicada en Padre D’Agostino esquina Avenida Recalde, La Casa de la Puna abrirá sus puertas de lunes a domingos de 8 a 20 horas, con visitas guiadas durante toda la jornada.

El viernes por la noche, desde las 22 horas, se realizará el espectáculo “A Viva Voz”, que reunirá a artistas que participaron de La Voz Argentina 2025, quienes compartirán una velada musical cargada de emociones.

Durante el sábado 21 y domingo 22, de 18 a 22 horas, se realizará la Feria de Artesanía y Diseño, con la participación de artesanos y diseñadores locales, música en vivo y gastronomía típica.

El sábado 21, además, se dictará un taller de danzas folklóricas dedicado a la zamba, de 18 a 19 horas, seguido por un espectáculo de música y danza con las actuaciones de Wankara, el Ballet Academia Atahualpa Yupanqui y Las Voces del Viento.

El domingo 22, en el mismo horario, se desarrollará un taller de danzas folklóricas para aprender a bailar cueca, y luego un espectáculo con la participación de Luz Segura, el Ballet Semblanzas y el grupo Cardones.

La gastronomía regional también tendrá un lugar destacado con la propuesta de Achalay Empanadas, que el domingo 22 al mediodía ofrecerá cabrito a la estaca, además de costillares a la llama. En tanto, el lunes 23 se podrá disfrutar de cabeza guateada, locro y empanadas al horno de barro, acompañados de vinos regionales en un espacio verde, al aire libre y también con propuestas folklóricas de artistas locales. Pueblo Perdido de la Quebrada En el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 4 (km 4 ½), las actividades se desarrollarán con atención al público de lunes a domingos de 8 a 14 y de 15 a 20 horas, con visitas guiadas a las 9, 10, 11, 16:30, 17:30 y 18:30 horas.

El espacio también invita a disfrutar de la propuesta gastronómica de La Torradería, Tienda de Sabores Nativos, donde se pueden degustar torrados y pastelería elaborados con frutos autóctonos, de jueves a domingos de 8:30 a 12 y de 16 a 20 horas.

El domingo 22, de 8:30 a 11 horas, se desarrollará un Safari Fotográfico por Pueblo Perdido y la Quebrada del Tala, una propuesta gratuita ideal para amantes de la naturaleza y la fotografía.

En tanto, el lunes 23, de 17 a 19 horas, se realizará un Taller de Vainas de Cuero, donde se enseñarán técnicas tradicionales de trabajo en cuero para la elaboración de piezas de identidad regional.