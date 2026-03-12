Liga de Barrios: El sábado se juega una nueva final en el Malvinas Argentinas

Home Deportes Liga de Barrios: El sábado se juega una nueva final en el...
Este sábado, el estadio de la Liga Catamarqueña de Fútbol volverá a ser testigo de una nueva finalissima por la “Libertadores” de los barrios, donde se estará definiendo el segundo certamen del año.
Los equipos que intentarán levantar el máximo cetro barrial en esta oportunidad, serán los elencos de Cachafa y Tienda León. Cabe recordar que Cachafa fue el último campeón y buscará alzarse con el Bicampeonato. Por su parte la Tienda León viene de hacer una gran campaña y con el plus del empuje de su gente, también quiere hacer historia y romper la hegemonía de los últimos campeones.
Esta toda la expectativa puesta en el duelo final entre norteños y villacubanos, ya que en la previa parece será una final para alquilar balcones.
La “Copa Sudamericana” también será otro de los atractivos de la tarde en el Malvinas Argentinas cuando se enfrenten en la final la 22 de Abril y el Deportivo Kirki, dos equipos que empiezan a dejar huellas en la Liga de Barrios, por sus destacadas actuaciones.
Además se estarán jugando las definiciones de las posteriores copas que entrega la organización, por lo que se espera otra jornada que quedará en la historia del fútbol Amateur de Catamarca.
PROGRAMACIÓN SÁBADO 14
Cachafa F.A vs Tienda León Sp 19:00
(Libertadores)
22 de Abril fc vs Deportivo Kirki 18:00
(Sudamericana)
Lechuza fc vs La Villegas 17:00
(Copa de Plata)
Alto Paraná fc vs Los Bajos fc 16:00
(Recopa)
22 de Abril fc vs Roma fc 15:00
(Copa de Bronce)
Altos de choya vs Deportivo Virgen del Valle 14:00
(3y4 Sudamericana)
Deportivo 920 vs Tucumán fc 13:00
(3y4 Oro)
Los Tremendos fc vs 22 de Abril fc 12:00
(3y4 Oro)