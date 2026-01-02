Home Deportes Este domingo: La Liga de Barrios reanuda con todo el 2026
Este domingo la Liga de Barrios de Catamarca dará continuidad con el presente torneo 2025/26 en el predio de Nino Club donde se estará disputando la 5ta fecha.
Se jugarán partidos más que trascendentales de cara a la clasificación en las disputa de la Libertadores de los Barrios y la denominada Sudamericana.
De esta manera la Liga Barrial mas popular del valle central iniciará una cargada agenda para el 2026, donde los amantes del fútbol amateur podrán disfrutar de innovadores campeonatos que serán más que prometedores.
Asi se juega este domingo:
Programación Fecha 5 | Libertadores y Sudaméricana 🏆
CANCHA 1 🏟️
Unión THC vs Combatientes fc 9:00
Ajax fc vs 22 de Abril fc 10:00
(Sudaméricana)
Tigre fc vs Los Cuervos S.B 11:00
La 75 fc vs La Sub 27 fc 12:00
(Sudaméricana)
Pibes Villeros vs Los Piviejos fc 13:00
(Sudaméricana)
Catamarca Utd A vs Lechuza fc 14:00
La Cantera fc vs La 70 fc 15:00
(Sudaméricana)
Amigos de Dylan vs La Nueva Era fc 16:00
La Esquina fc vs Resaka fc 17:00
(Interzonal – Sudaméricana)
CANCHA 2 🏟️
La 27 fc vs Manchester fc 9:00
Los Tremendos fc vs Los Amigos de Bebé 10:00
Sportivo Virgen del Valle vs El Tomba fc 11:00
(Interzonal)
Roma fc vs Los Vaguitos fc 12:00
Catamarca Utd B vs Cachafa F.A 13:00
Tienda León Sp vs La Banda de Altos de Choya 14:00
Deportivo Caruso vs Amigos de Walter 15:00
Santo de Alem vs Los N°1 L.B.P. 16:00
Supercampeones vs Inter del Norte 17:00
CANCHA 3 🏟️
Manchester V vs Bandeños fc 9:00
Altos de Choya vs Deportivo Kirki 10:00
(Sudaméricana)
San Antonio Sur vs Los Amigos de Vitto 11:00
22 de Abril fc vs Relámpagos Amigos 12:00
(Interzonal)
Choya Viejo fc vs Amigos de Kily 13:00
Atlético Guemes vs San Antonio Sur 14:00
(Fecha 2)
Tabacalero fc vs Los Bajos fc 15:00
Colomboargentino vs Moto Rom 16:00
(Interzonal)
Los Bajos fc vs Newcastle 17:00
(Fecha 3)
CANCHA 4 🏟️
San Cayetano fc vs Deportivo Virgen del Valle 9:00
(Sudaméricana)
La Villegas vs Deportivo 920 fc 10:00
Atlético Guemes vs Tucumán fc 11:00
Santa Marta fc vs La Pichoneta fc 12:00
La Catorce 22 vs Deportivo Pakito 13:00
El Villano fc vs Los Divinos fc 14:00
Newcastle vs Tamo Activo fc 15:00
San Isidro vs La TyC 16:00
(Sudaméricana)
Deportivo Polcos vs La Sarmiento fc 17:00