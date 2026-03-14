Tres jóvenes argentinos murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Las víctimas, oriundas de Campo Grande, Misiones, viajaban hacia Brasil para encontrarse con familiares cuando ocurrió el choque, que dejó a todos los ocupantes del vehículo sin vida.

Tres jóvenes argentinos murieron en un accidente vial sobre la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil. El hecho se registró en el kilómetro 238 de la carretera, zona conocida como Linha 20 Parizzi, dentro del municipio de Casca. El vehículo en el que viajaban, un Volkswagen Fox con matrícula de Santo Antônio do Palma, colisionó frontalmente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher (22 años), Jennifer Celeste Prosin (22 años) y Mattive Lautaro Daniel (17 años).

Según confirmaron familiares al medio Primera Edición, los tres jóvenes eran oriundos de Campo Grande, Misiones, y residían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años. En el momento del siniestro, que ocurrió alrededor de las 20 del viernes, se dirigían hacia Misiones para visitar a sus familiares.

Jonathan y Mattive eran hermanos, mientras que Jennifer era la pareja de un cuarto ocupante del vehículo, quien cumplía el rol de conductor. Tras el fuerte impacto, los tres misioneros del Volkswagen Fox murieron en el lugar. El chofer, por su parte, fue trasladado al hospital de Casca en estado grave. No trascendió su identidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, el otro vehículo involucrado, un Ford Focus con patente de Casca, era conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo.

Ese conductor también sobrevivió al choque y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santa Lúcia de Casca, según indicaron los medios Misiones Online y Diario Época.

La investigación sobre las causas y la mecánica del accidente permanece abierta. Según fuentes policiales citadas por medios de Misiones, el conductor del Volkswagen Fox habría realizado una maniobra de adelantamiento, lo que derivó en la colisión frontal. Las autoridades brasileñas mantienen bajo análisis los peritajes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Durante las tareas de rescate y peritaje, el tránsito en la ERS-324 se mantuvo parcialmente restringido bajo control policial. En el operativo participaron los Bomberos Voluntarios de Casca, ambulancias del SAMU y efectivos de la Policía Vial Estatal.

Los cuerpos de las víctimas fueron liberados por el Instituto Médico Legal de Passo Fundo y serán velados en la Capilla Municipal de Casca antes de su traslado definitivo, según Primera Edición.