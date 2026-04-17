En medio de la tregua entre el Líbano e Israel establecida el jueves, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi anunció que, en línea con el alto el fuego, quedá “totalmente abierto” el paso de todos los barcos comerciales por el estrecho de Ormuz mientras dure el acuerdo.

La noticia fue rápidamente celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió un posteo desde su red social Truth en el que ratificó la apertura del estratégico paso marítimo.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“, festejó el mandatario republicano.

La medida supone un gesto de distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán que, pese a la tregua vigente, es leída como una señal positiva hacia un acuerdo marco que ponga fin a la guerra. En ese contexto, la Casa Blanca dejó trascender que es muy probable que en las próximas horas se retome una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, de la que podría participar el propio Trump.

El anuncio rápidamente replicó en los mercados globales donde se evidenció una baja del crudo del 10%, ni bien se dieron a conocer las declaraciones de Trump y el canciller iraní sobre la apertura total del estrecho.