La Capital entregó más de 2.200 kits escolares y libros de inglés a los alumnos municipales

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, junto a autoridades educativas, recorrió las escuelas municipales para concretar una nueva entrega de kits escolares y libros de inglés destinados, por primera vez, a los alumnos de todos los niveles del Sistema Educativo Municipal (SEM).

La medida alcanzó a más de 2.200 estudiantes de las instituciones N°1 “El Principito”, N° 2 “Juan Oscar Ponferrada” y N°3 “Gustavo Gabriel Levene”.

Durante el acto, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco, destacó que estos materiales son herramientas esenciales adaptadas a las necesidades de cada etapa: “Estos kits representan una ayuda significativa para la economía de las familias y aseguran que cada niño y joven cuente con los útiles necesarios para cursar todo el año escolar”, señaló.

En esta oportunidad, la distribución de libros de inglés marcó un punto muy importante en el programa iniciado en 2023, ya que por primera vez se implementa de forma integral en todos los niveles obligatorios. Esta política de Estado busca que el aprendizaje de un segundo idioma sea accesible, gratuito y de alta calidad para los alumnos municipales.

Cabe destacar que, como novedad, el programa incorporó al Nivel Inicial, donde se entregaron ejemplares de “Peppa and Pop” a niños de salas de 5 años. En el Nivel Primario, alumnos de 6° grado recibieron el libro “Fun for Starters”, orientado específicamente a la preparación de exámenes internacionales. Por su parte, los estudiantes de 1° año del Secundario contarán con el texto “Prepare I” de Cambridge, enfocado en competencias comunicativas y académicas.

Al respecto, la administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo, subrayó que garantizar el acceso a estos recursos año tras año es clave para mejorar los procesos de aprendizaje: “Ya superamos los 7.800 libros distribuidos desde el inicio del programa, brindando herramientas fundamentales tanto a estudiantes como a docentes”, detalló.

Respecto al desarrollo del ciclo lectivo 2026, las autoridades celebraron la normalidad con la que comenzaron las clases y resaltaron el acompañamiento de los padres. “La familia es el eje fundamental que sostiene la educación y este trabajo conjunto con el equipo docente garantiza el éxito del proceso de aprendizaje”, concluyó Blanco.

Acompañaron al intendente en la jornada la secretaria de Educación y Cultura Marqueza Blanco, el director de Educación, Néstor Toledo; la administradora de Planeamiento, Patricia Lobo; junto a directivos y el equipo técnico del sistema educativo municipal.