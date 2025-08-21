Andrada otorga nuevo aumento a municipales de Tinogasta

El intendente Andrada, ATE y UPCN alcanzan acuerdo que beneficia a los trabajadores municipales de Tinogasta

El intendente Ernesto Andrada mantuvo hoy una reunión con los representantes de los gremios ATE y UPCN de Tinogasta, donde se alcanzaron importantes acuerdos destinados a mejorar las condiciones laborales y salariales del personal municipal.

Entre los puntos principales del acuerdo se destacan:

• Bono extraordinario: Se estableció el pago de un bono de $100.000, que se abonará en tres cuotas: $40.000 con los haberes de agosto, $40.000 con los haberes de septiembre y $20.000 con los haberes de octubre.

• Blanqueo salarial: A partir de octubre se procederá al blanqueo de $35.000 en los haberes de los trabajadores.

• Indumentaria laboral: Se continuará con la adquisición y entrega de ropa de trabajo en aquellas áreas que lo requieran.

• Asignaciones familiares: Se decidió elevar en un 50% las asignaciones familiares.

• Personal becado: Se otorgará un incremento del 30% a este grupo de trabajadores, a pagar en tres partes en sus haberes.

El acuerdo, que supera el índice de inflación acumulado del 17,3% durante el año, garantiza la protección del poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

En este marco, el intendente Andrada destacó: “Nuestro objetivo es fortalecer el bienestar de quienes hacen grande a nuestra ciudad: nuestros trabajadores municipales”.

Este acuerdo refleja el compromiso del Municipio de Tinogasta con la valorización del trabajo de su personal y el fortalecimiento de las políticas de bienestar laboral.