Paro total de trabajadores del proyecto Tres Quebradas en Fiambalá

Trabajadores de la empresa Zijin-Liex iniciaron un paro total de actividades en el proyecto de litio Tres Quebradas, en reclamo por condiciones laborales y de seguridad.

La medida de fuerza, impulsada por el sector sindical, responde a denuncias vinculadas a presuntos incumplimientos en materia de higiene y seguridad laboral, así como a irregularidades en las modalidades de contratación y condiciones de trabajo.

El paro afecta la totalidad de las operaciones productivas, manteniéndose únicamente los servicios esenciales dentro del predio. La modalidad adoptada implica la presencia del personal en el lugar de trabajo sin la realización de tareas, lo que deriva en la paralización completa de la producción.

Desde el sector de los trabajadores señalaron la necesidad de obtener respuestas concretas por parte de la empresa respecto a la regularización de las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente.

La medida se mantendrá por tiempo indeterminado, mientras se aguarda la apertura de instancias de diálogo entre las partes involucradas, incluyendo representantes sindicales, la empresa y autoridades provinciales.

El conflicto genera preocupación debido al impacto que podría tener en la actividad minera regional, particularmente en el sector del litio, estratégico para la economía de Catamarca y del país.