La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, impulsa ¨Mi Capital Conecta¨, la plataforma digital gratuita que conecta a trabajadores de oficios y servicios, con todos los vecinos que necesitan contratar una prestación, con el objetivo de consolidarla como una herramienta clave para el autoempleo y el empleo colaborativo, apoyando con ello el desarrollo económico local.

La propuesta surge ante la necesidad de crear un espacio concreto para la comercialización de servicios, que permita a los prestadores, visibilizar sus ofertas y acceder a nuevas oportunidades de negocios. Desde su implementación, la plataforma ya cuenta con más de 1.200 usuarios registrados, entre oferentes, vecinos y empresas, y ha permitido generar cientos de presupuestos y oportunidades laborales en rubros como albañilería, plomería, electricidad y jardinería, fotografía, marketing, organización de eventos, entre otros.

“Queremos que cada vez más vecinos incorporen esta herramienta en su día a día, tanto para ofrecer sus servicios, como para contratar prestaciones, porque es una forma concreta de generar oportunidades y fomentar el trabajo local”, expresó la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez. La plataforma está abierta a más de 350 oficios y profesiones, permitiendo que trabajadores independientes, técnicos, prestadores de servicios y emprendedores puedan registrarse, ofrecer lo que saben hacer y con ello generar más ingresos.

Mi Capital Conecta permite a los trabajadores ganar visibilidad y acceder a nuevos clientes, mientras que para los vecinos implica un espacio donde pueden solicitar presupuestos en forma transparente, comparar opciones y contratar de manera simple, segura y sin intermediarios, ni comisiones. Además, la iniciativa contribuye a reducir la informalidad, fomentar la inclusión digital y dinamizar la economía local.

Para utilizar la plataforma deben ingresar a la página web del municipio de la Capital (https://www.catamarcaciudad.gob.ar/) e ingresar al banner del programa “Mi Capital Conecta”. Dependiendo si necesitan contratar un servicio o quieran ofrecer sus servicios, deberán seguir la indicaciones que allí se señalan.

Sumado a ello, para asistir a los usuarios, se encuentra habilitado un punto de atención personalizado ubicado en calle Rojas y Rivadavia, que funciona de lunes a jueves, de 8:30 a 12:30 hs.