Aprueban 790 millones de dólares para la Zijin Liex

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la aprobación del ingreso al RIGI del proyecto de la sucursal dedicada de Liex S.A., que contempla una inversión de US$709 millones para desarrollar una operación con capacidad de producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.

La iniciativa incluye la construcción de una planta de procesamiento e infraestructura asociada, generará 4.406 puestos de trabajo entre las etapas de construcción y operación y cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción. Según los estudios presentados, las exportaciones alcanzarían unos US$400 millones anuales.

Con esta aprobación, el RIGI suma 21 proyectos aprobados, con inversiones comprometidas por US$46.700 millones, según informó el titular del Palacio de Hacienda.