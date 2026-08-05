Los extras alimentarios que ANSES acreditará a la AUH en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.

Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, destinada a familias con hijos que presentan una discapacidad acreditada.

Tras la suba del 1,9%, el monto bruto ascenderá a $491.221,18 mensuales, convirtiéndose en una de las prestaciones más elevadas dentro del esquema de asignaciones familiares administrado por Anses.

Los dos subsidios alimentarios que se suman a la AUH

Además del cobro mensual de la AUH, muchas familias acceden automáticamente a programas complementarios que buscan reforzar los ingresos destinados a la alimentación y el cuidado de los niños.

Los dos adicionales más importantes son:

Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Tarjeta Alimentar: los montos que seguirán vigentes

La Prestación Alimentar mantendrá en agosto los mismos valores que se vienen pagando durante los últimos meses.

Los montos serán:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio está destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos y alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo y madres con siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

Complemento Leche: nuevo valor en agosto

Con la actualización del 1,9%, el beneficio llegará a $56.897 por hijo.

Está dirigido a:

Niños de hasta 3 años que cobran AUH.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El objetivo de esta asistencia es contribuir a la compra de leche y otros alimentos esenciales durante los primeros años de vida.