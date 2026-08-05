Mujer detenida por sustraer un celular

Ayer, mientras personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira realizaba recorridos preventivos, en calle Jorge Herrera, entre Los Tilos y Santa Elena, aprehendió a una mujer de apellido Callafa (35), sindicada por robar un celular.

La femenina fue señalada por la empleada de un comercio ubicado en inmediaciones a la esquina de avenidas Choya y Los Terebintos, como la autora de haber sustraído un teléfono celular Motorola E13.

Cabe resaltar que, al realizarle un palpado superficial a esta persona, los policías encontraron entre sus prendas de vestir el aparato de comunicación, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.