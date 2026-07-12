¡Argentina semifinalista del Mundial! La Scaloneta volvió a festejar ante Suiza  y va por Inglaterra

El seleccionado nacional venció al conjunto europeo por 3-1 con goles de Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez para meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. El miércoles se juega el pase a la final ante los ingleses.

La Selección Argentina volvió a sufrir, pero también volvió a ganar. En un partido muy trabajado, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en el Kansas City Stadium y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

El encuentro comenzó de la mejor manera para la Albiceleste. A los 10 minutos del primer tiempo, Lionel Messi ejecutó un córner preciso al primer palo y Alexis Mac Allister apareció para ganar de cabeza y marcar el 1-0.

Sin embargo, el gol no le permitió a Argentina dominar el desarrollo. Suiza monopolizó la posesión durante varios pasajes, movió la pelota con paciencia y controló el ritmo del partido, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras.

La Selección mostró imprecisiones en la salida y dependió de la firmeza defensiva de Lisandro Martínez, además del esfuerzo constante de Julián Álvarez para presionar y sostener al equipo en ataque. Emiliano “Dibu” Martínez respondió con seguridad cuando fue exigido por un remate de Granit Xhaka.

En el complemento, el conjunto suizo mantuvo su propuesta y encontró el empate a los 22 minutos. Dan Ndoye culminó una buena acción colectiva con un remate rasante que pasó por debajo de las piernas del arquero argentino y estableció el 1-1.

Poco después, el partido tuvo un quiebre importante. A los 27 minutos del segundo tiempo, Breel Embolo fue expulsado tras recibir la segunda amarilla por simular una infracción, luego de una falta sancionada a Leandro Paredes.

Con un hombre más, Scaloni movió el banco. Ingresaron Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y más tarde Thiago Almada, en busca de mayor frescura y profundidad para romper la defensa suiza.

Argentina pasó a tener más la pelota, aunque chocó contra un bloque muy cerrado. Messi estuvo cerca con un derechazo junto al palo y Lisandro Martínez también tuvo su chance tras un córner, pero Gregor Kobel respondió para sostener el empate y llevar el partido al tiempo suplementario.

En el primer tiempo extra, la Albiceleste asumió el protagonismo. Almada probó desde afuera del área y Suiza respondió con otro intento lejano de Xhaka, en un duelo que seguía abierto pese a la superioridad numérica argentina.

El desequilibrio definitivo llegó en el segundo tiempo del alargue. A los 7 minutos, Julián Álvarez sacó un remate espectacular al ángulo para poner el 2-1 y desatar el desahogo argentino.

Con Suiza obligada a adelantarse, Argentina encontró espacios para liquidarlo. A los 30 minutos del suplementario, Lautaro Martínez definió un contraataque y selló el 3-1 definitivo.

Fue otra victoria cargada de tensión para la Selección, que volvió a mostrar carácter en una instancia límite. Sin brillar durante largos tramos, Argentina encontró respuestas en los momentos decisivos y mantuvo vivo el sueño de defender la corona mundial.

Ahora, la Albiceleste jugará las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra, en Atlanta, con el objetivo de meterse en una nueva final de la Copa del Mundo.