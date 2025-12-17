Cristina volvió a criticar la política económica de Milei: “No le encuentra el agujero al mate”

La expresidenta cuestionó las últimas medidas anunciadas por el Gobierno vinculadas al “dólar indexado” y advirtió que “la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”.

La expresidenta Cristina Kirchner renovó este miércoles sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno de Javier Milei y apuntó con dureza contra la estrategia cambiaria, la caída del consumo y el retroceso de la inversión extranjera. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que la gestión libertaria “no le encuentra el agujero al mate”.

En su publicación, la exvicepresidenta cuestionó los reiterados cambios de rumbo en materia monetaria desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. En ese sentido, repasó las distintas propuestas oficiales vinculadas al dólar, desde la dolarización plena anunciada en campaña, pasando por la “competencia de monedas”, el esquema de bandas con crawling peg, hasta el reciente anuncio del denominado “dólar indexado” de cara a 2026.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

Según señaló, el último anuncio fue realizado por el Banco Central a través de su presidente, Santiago Bausili, y consiste en un esquema de indexación atado al Índice de Precios al Consumidor. Para Cristina Kirchner, se trata de “una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”, acompañada —según ironizó— por consignas grandilocuentes del oficialismo como “la economía va a subir como pedo de buzo” o “los dólares nos van a salir por las orejas”.

La exmandataria también puso el foco en la salida de divisas y en el deterioro del frente externo. Afirmó que los dólares “no salen por las orejas sino para afuera del país”, producto del aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios a través de plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa (IED) negativa.

En ese punto, subrayó que desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED registró un saldo negativo de 1.327 millones de dólares, algo que —según remarcó— no ocurría desde el año 2003. Además, mencionó la salida de empresas extranjeras del país y citó como ejemplo a la petrolera Petronas, que había desembarcado en Argentina en 2014 para invertir en Vaca Muerta y participar del proyecto de gas natural licuado en Bahía Blanca.

Sobre el discurso oficial en torno a la flotación del tipo de cambio, Cristina Kirchner ironizó: “El único ‘flota’ que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”, en referencia a las celebraciones públicas de funcionarios y del propio Presidente tras los anuncios económicos.

En el cierre de su mensaje, la expresidenta cuestionó el enfoque monetarista del Gobierno y sostuvo que, más allá del discurso, la administración libertaria reconoce en los hechos que el dólar es una variable central en la inflación. “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, afirmó.

Finalmente, Cristina Kirchner defendió su gestión al recordar que durante sus dos mandatos presidenciales se registraron los niveles más altos de Inversión Extranjera Directa desde 2003, con saldos positivos de más de 16 mil millones de dólares entre 2007 y 2011, y de casi 13.500 millones entre 2011 y 2015. “Y pensar que nos decían que ahuyentábamos las inversiones”, concluyó.