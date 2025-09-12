Fuertes críticas de gobernadores a Milei: “No basta con una macro ordenada, debe incluir a todos”

Llaryora, Pullaro, Valdés y Sadir, en un discurso conjunto, cuestionaron las políticas del candidato y destacaron la necesidad de un desarrollo económico que incluya a los sectores vulnerables.

Los gobernadores de Provincias Unidas mantuvieron un encuentro este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, luego del veto del presidente Javier Milei a la ley de los ATN.

Participaron los mandatarios provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

Mientras que Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), no asistieron “por cuestiones de agenda”. Provincias Unidas busca consolidarse como una alternativa política y electoral.

El encuentro se da luego que Javier Milei vetara la ley que repartía de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y a un día de la reunión con los gobernadores de Chaco, Mendoza y Entre Ríos.

En conferencia de prensa, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, destacó que “para Provincias Unidas gobernar es generar trabajo” y “para eso necesitamos generar desarrollo y mantener la macro ordenada, pero con la gente adentro”.

“Hay leyes que no tienen nada que ver con el equilibrio fiscal, pero sí con el empleo y con la producción. Necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria”, apuntó.

Llaryora destacó que Provincias Unidas “es un grito federal” y “una propuesta que mira el futuro”. “Hoy tenemos un modelo que produce desempleo y no queremos otra frustración más para la Argentina”, apuntó. Además, subrayó: “Estamos dispuestos al diálogo y a la sensatez”.

En otro tramo, el mandatario provincial también se refirió al veto de la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. “Queremos manifestarles el apoyo a la comunidad universitaria. Queremos que los jóvenes tengan la posibilidad de una educación universitaria”, destacó.

Y sumó: “Es una concepción cruel que el presupuesto del Garrahan pone en desequilibrio de la macroeconomía. Queremos que el Garrahan siga salvando a los niños de la Argentina y que siga en pie”.

Luego, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó: “Por primera vez comenzamos a pensar a la Argentina desde el interior”. “Necesitamos un proyecto de país que nos contenga a todos. Tenemos que dejar de ser el interior, para convertirnos en la República Argentina”, dijo.

Le siguió, Sadir. “Si hoy el gobierno nacional estaría dispuesto a escucharnos, sería otra la situación y no estaríamos reclamando por proyectos o leyes”.

Por último, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó el discurso de cierre. “Es un frente político de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente de todo el país”.