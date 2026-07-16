El Hospital Interzonal San Juan Bautista fortalece su atención ambulatoria

Con el propósito de continuar fortaleciendo el acceso a una atención pública de calidad, el Ministerio de Salud de la Provincia acompaña la implementación de nuevas estrategias asistenciales que promueven un abordaje integral de las personas con enfermedades oncológicas.

En ese marco, el Hospital Interzonal San Juan Bautista pone en funcionamiento un nuevo Circuito de Atención Integral del Paciente Oncológico, que articula distintas especialidades para brindar una respuesta coordinada, humanizada y centrada en las necesidades de cada paciente.

Como principal centro público de referencia en oncología de Catamarca, el Hospital Interzonal San Juan Bautista concentra la mayor capacidad de respuesta para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes de toda la provincia. El Circuito de Atención Integral del Paciente Oncológico reúne en un mismo espacio asistencial a profesionales de distintas disciplinas que trabajan de manera articulada para acompañar a cada paciente durante las diferentes etapas de su tratamiento: Consultorios de Oncología, Clínica del Paciente Oncológico, Manejo del Dolor en el paciente oncológico, Psico-oncología, Nutrición Oncológica y Terapia Ocupacional, promoviendo una atención única y centrada en las necesidades de cada persona.

“El paciente oncológico necesita un abordaje que contemple todas las dimensiones de su enfermedad. Este circuito integra a distintas especialidades para que cada persona reciba, en un mismo ámbito, el acompañamiento diagnóstico, terapéutico y humano que requiere durante todo su proceso de atención. Nuestro objetivo es brindar respuestas oportunas y de calidad, evitando la fragmentación de la asistencia”, expresó la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Interzonal San Juan Bautista, Dra. Leticia Lobo.

Consultorios: Horarios y Programación de turnos

Oncología

Dra. Leticia Lobo: martes desde las 7:30 horas.

Dra. Marina Andrada: miércoles desde las 12:30 horas.

Clínica del Paciente Oncológico

Dra. María de los Ángeles Vargas Gómez.

Lunes y miércoles, de 8:00 a 11:00 horas.

Manejo del Dolor en el Paciente Oncológico

Dra. Carla Carrizo.

Miércoles, de 8:00 a 10:00 horas.

Psico-oncología

Lic. Soledad Ponce.

Martes de 14:30 a 17:30 horas. y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.

Nutrición Oncológica

Lic. Sofía Prenol.

Martes de 9:00 a 10:30 horas.

Terapia Ocupacional

Lic. Andrea Nieva.

Miércoles, de 8:00 a 10:00 horas.

Los turnos para Oncología se programan exclusivamente a través de mensaje de Whatsapp al 383 5105485, mientras que para el resto de las especialidades del circuito se otorgan desde la Admisión Hospitalaria; los pacientes de Capital y zonas cercanas deben solicitarlos de manera presencial, por orden de llegada, el mismo día de atención, mientras que quienes residen en el interior provincial podrán programarlos mediante WhatsApp al 383 4217045.

Atención Oncológica Ambulatoria y de Internado

Como centro referente para la atención oncológica, el Hospital Interzonal San Juan Bautista brinda un abordaje completo e integrado, desde el circuito de atención externa, hasta el Hospital de Día y el Internado de Oncología, donde se realizan los tratamientos farmacológicos específicos y las terapias de soporte del servicio de Cuidados Paliativos. Además, cuando la clínica del paciente lo requiera el hospital también cuenta con un servicio de cirugía para la resolución quirúrgica.

Asimismo, la asistencia se complementa con los servicios diagnósticos y terapéuticos necesarios para acompañar cada etapa del proceso asistencial, incluyendo estudios de alta complejidad en laboratorios, tomografía computada, resonancia magnética, ecografía, radiografía y mamografía. Por su parte, el Servicio de Anatomía Patológica recibe y procesa las muestras para biopsias hospitalarias, como también las provenientes de toda la provincia, constituyéndose en un centro de referencia para el diagnóstico oncológico.

Finalmente, la atención termina de consolidarse con la presencia en el nosocomio de la Oficina de Asesoramiento del Programa Provincial de Prevención del Cáncer, el cual brinda orientación sobre trámites y expedientes, acceso a medicamentos, gestión de turnos en distintos organismos y hospedaje para pacientes. El mismo funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 10:30 horas, en la oficina 165, y atiende consultas mediante WhatsApp al 383 4624723.

“Formamos parte de una atención integral del paciente oncológico. Nuestro trabajo es acompañar el tratamiento desde todas sus dimensiones —física, emocional, social y espiritual—, tanto con el paciente como con su entorno, en cada etapa de la enfermedad. Estar presentes, escuchar, contener y dar respuesta a las necesidades que surgen en ese proceso también es cuidar”, expresó la Piscologa, Lic. Soledad Ponce, integrante del equipo de Cuidados Paliativos.

Así, el Hospital Interzonal San Juan Bautista continúa consolidando un modelo de atención complejo, especializado y humano, garantizando que los pacientes oncológicos de toda la provincia encuentren en un mismo lugar la capacidad resolutiva, el acompañamiento y la contención que cada etapa de su proceso requiere.