Trabajan en un proyecto de regulación para los UBER Motos

Tras una reunión entre los concejales del bloque del Partido Justicialista, encabezados por el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa y los distintos representantes de UBER en Catamarca, se comenzó a diagramar un proyecto para regular la aplicación de manera definitiva. En el encuentro entre los ediles y los representantes, se dialogó sobre la ordenanza vigente que rige en Catamarca en la cual los trabajadores mostraron su disconformidad, ya que no se los considera en ciertos requisitos, debido a las restricciones impuestas por la Ley Nacional de Tránsito. El objetivo es encontrar una solución definitiva mediante un proyecto que convenza a todas las partes y que será impulsado por el sector oficialista. El Presidente del Concejo Deliberante de la Capital manifestó que se va a trabajar fuertemente en un proyecto responsable, considerando que hay sectores políticos que no se ponen del lado de los trabajadores. “Nos reunimos con trabajadores de Uber Moto a los fines de seguir trabajando, como lo venimos haciendo, de manera responsable en base al diálogo para reordenar y cumplir con la solicitud de los mismos.

Quedamos comprometidos en presentar un proyecto de comunicación y en las proximas semanas reunirnos para trabajar sobre los avances” explicó Sosa.