MARA fortalece el desarrollo local con diálogo en las comunidades

MARA invirtió $2.100 millones en obras comunitarias para Catamarca en el último semestre, en el marco del compromiso de la empresa con el desarrollo de las comunidades aledañas. Además de la realización de obras de infraestructura, las iniciativas comunitarias buscan el fortalecimiento de las economías familiares y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
En Andalgalá, la inversión superó los $1.500 millones con su programa de obras destinados a la mejora de escuelas, clubes y centros de salud en distintas localidades del departamento.
Los trabajos implicaron generación de empleo para más de 150 personas mediante la contratación de nueve empresas locales por parte de MARA. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el Hospital Zonal, las postas sanitarias de El Potrero, Huaco y Malli; la Escuela N.º 81 y la Escuela Secundaria N.º 38, y los clubes San Antonio de Villa Vil y Tiro Federal.
Las mejoras realizadas en estas instituciones se traducen en un beneficio concreto para la comunidad que accede a sus servicios de forma diaria.
Desarrollo productivo
En Santa María, MARA instaló molinos, tanques australianos y bebederos, que benefician a 20 familias con más de 7.000 animales, como parte de la primera etapa del plan integral de obras hídricas en Campo del Arenal.
El Plan demandó una inversión aproximada de $600 millones, y los trabajos fueron realizados por dos empresas locales, que emplearon mano de obra de la zona. Los trabajos incluyeron la perforación de nuevos pozos en Puesto La Torre, Paloma Yaco y Punta de Balasto; la limpieza de otros pozos ya existentes; y la instalación de tres molinos de viento y tanques australianos en Estancia La Pampa, Puesto La Vilma y Puesto La Torre.
Además, como parte del acompañamiento de MARA a la comunidad Ingamana, se entregó un tractor completamente reacondicionado, que será utilizado por productores del distrito San José.
Transparencia y diálogo
En línea con uno de los valores de Glencore como la transparencia, MARA llevó adelante actividades participativas en Andalgalá, Belén y Santa María. En el primer semestre de 2025 se desarrollaron charlas y encuentros a los que asistieron 1.979 personas, en el marco de la etapa de exploración avanzada del proyecto, con el objetivo de garantizar un acceso claro a la información técnica y ambiental.
“La mejor forma de generar vínculos duraderos es con información clara, participación y presencia territorial”, afirmó Nicanor Elizondo, gerente de Relaciones Comunitarias de MARA.
Las acciones incluyeron presentaciones en instituciones educativas, reuniones con autoridades locales, asociaciones civiles, comunidades indígenas y productores, orientadas a fortalecer la confianza mediante la escucha activa y la participación.
En el distrito Choya, en Andalgalá, se presentó información acerca del plan de refuncionalización de la planta potabilizadora. Además, se mantuvieron encuentros con instituciones como el INTA, Agronomía de Zona y organizaciones sociales, para abordar iniciativas vinculadas al uso eficiente del agua y al fortalecimiento productivo.
Por otro lado, se organizaron visitas a los sitios Agua Rica y Alumbrera, en las que participaron 876 personas de los departamentos de Santa María, Belén, Andalgalá y Capital. “La transparencia es una práctica constante que guía nuestra relación con la comunidad”, señaló Elizondo.
El trabajo junto a la comunidad y el diálogo forman parte de un objetivo sostenido de MARA para promover el desarrollo local, integrando a diversos actores del territorio en iniciativas concretas que mejoran la calidad de vida, fortalecen capacidades y cuidan el entorno. La participación de las comunidades es fundamental para avanzar de manera conjunta y con una mirada a largo plazo.