El mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

A horas del partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” difundió un comunicado en el que pidió separar el plano deportivo del conflicto por las Islas Malvinas y llamó a evitar expresiones de odio o xenofobia.

A pocos días de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre la selección argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” difundió un comunicado en el que pidió que el encuentro sea vivido como un acontecimiento deportivo y no como una revancha vinculada a la Guerra de Malvinas.

El documento fue publicado este lunes, en la antesala del duelo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, y propone una reflexión sobre el significado que adquiere este cruce entre ambos países, atravesado por la historia, el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y el recuerdo de los 649 soldados argentinos que murieron durante el conflicto bélico de 1982.

En el texto, la entidad sostuvo que el enfrentamiento futbolístico con Inglaterra tiene una carga simbólica especial por “el profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía” sobre las islas. Sin embargo, remarcó que esa dimensión histórica no debe confundirse con el sentido del partido.

En ese marco, la Federación destacó que el fútbol constituye una de las principales expresiones de la cultura popular argentina y reconoció la enorme expectativa que genera la posibilidad de que la Selección dispute una nueva final del mundo. Aun así, advirtió sobre la necesidad de distinguir el entusiasmo deportivo de la causa Malvinas, que continúa vigente en el plano diplomático e institucional.

“El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica”, señaló la organización. Asimismo, recordó que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas se sostiene en los organismos internacionales mediante “la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable” establecido en la Constitución Nacional.

La entidad también hizo referencia al contexto simbólico del encuentro y señaló que, aunque el fixture enfrente a la Argentina con “la nación usurpadora” y con países que mantienen intereses geopolíticos en el Atlántico Sur, el verdadero desafío es mantener presente la consigna “¡Malvinas Argentinas!” como una expresión de memoria, identidad y soberanía, “sin caer en la xenofobia ni en el odio”.

En ese sentido, convocó a los argentinos a acompañar al equipo de Lionel Scaloni con respeto y responsabilidad, recordando a quienes combatieron y dieron su vida durante la guerra, y pidió que el partido sirva también para visibilizar ante el mundo la continuidad del reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Por último, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” sostuvo que el apoyo a la Selección y la defensa de la causa Malvinas no son cuestiones incompatibles. Por el contrario, afirmó que ambas pueden convivir desde el respeto y la “defensa de la verdad histórica y la memoria”, siempre dentro del marco del reclamo pacífico y democrático que sostiene la Argentina desde el regreso de la democracia.