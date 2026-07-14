El Parque de los Vientos vuelve a recibir a los vecinos totalmente acondicionado

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital informó que, tras la exitosa culminación de las tareas de mantenimiento integral ejecutadas durante el mes de junio, el tradicional Parque de los Vientos vuelve a estar habilitado para el público de manera oficial.

Cabe destacar que, el espacio se encuentra completamente acondicionado para recibir a las familias de vecinos y turistas que, durante este receso invernal de julio de 2026, eligen las instalaciones del Ecoparque El Jumeal como uno de los principales puntos de encuentro, recreación y contacto directo con la naturaleza en la ciudad.

Los trabajos de optimización se desarrollaron a lo largo de todo el recorrido del predio con el objetivo de conservar la infraestructura existente, recuperar áreas verdes dañadas, fortalecer el patrimonio natural y brindar mayores comodidades a quienes disfrutan diariamente del lugar para realizar prácticas deportivas o paseos familiares.

En el marco de estas intervenciones, se mejoraron los canteros vinculados a la caminería que une la avenida Ocampo con el dique, un tramo de alta concurrencia utilizado para el esparcimiento diario, avanzando además con la resiembra de césped, tareas de reforestación con nuevas especies arbóreas autóctonas y el reacondicionamiento técnico del sistema de riego por goteo en todo el predio.

Asimismo, se sumó cartelería informativa, turística y preventiva para los visitantes, junto a una nueva estación del programa de movilidad sustentable “Vamos en Bici”, que añade una excelente alternativa de transporte ecológico para recorrer la zona.

Específicamente en el sector del Parque de los Vientos, las tareas incluyeron podas correctivas para mejorar el estado sanitario y la seguridad del arbolado, nuevas plantaciones florales y la incorporación de equipamientos de vanguardia, tales como dos humidificadores urbanos diseñados para optimizar el confort térmico en jornadas templadas, una estación solar matera y cestos especiales exclusivos para la correcta disposición de heces de mascotas, una prestación innovadora que se implementa por primera vez en los espacios públicos de la ciudad.

Con el propósito de garantizar una óptima experiencia de visita en todas las áreas que componen el ecoparque —como plazoletas, miradores y sectores deportivos—, el municipio dispuso un esquema ordenado de atención y servicios al ciudadano.

Información Turística

Las oficinas de información turística y administrativa, ubicadas a la altura de la plazoleta Combatientes de Incendios Forestales frente al espejo de agua, atienden de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, espacio donde se puede consultar sobre las actividades recreativas autorizadas.

Por su parte, los baños públicos ubicados detrás de las oficinas administrativas permanecen habilitados de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados funcionan de 9:00 a 21:00 horas. Del mismo modo, la estación de bicicletas públicas opera en el horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, facilitando el traslado seguro de los usuarios por el circuito pavimentado.

Bajo una lógica de distribución de actividades recreativas, el sector del muelle de los Juncos y la zona frente a la plazoleta central concentran el desarrollo de las disciplinas acuáticas habilitadas —tales como kayak, paddle surf, hidropedales, hydrobikes, pesca deportiva de temporada y natación con seguro vigente—, mientras que en el sector de faldeos y quebradas naturales se concentran las actividades de senderismo, mountain bike, descenso y escalada.

Estas mejoras estructurales y de servicios se consolidan en el marco del proceso participativo de creación de la futura Reserva Natural de Usos Múltiples Ecoparque El Jumeal, una planificación de vanguardia que ya definió la sectorización de las actividades terrestres y acuáticas mediante registros conjuntos de usuarios, contando con el acompañamiento activo de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), científicos del CONICET y organismos académicos para ordenar de forma sostenible la convivencia entre los sectores de alto valor biológico y las actividades tradicionales.

Recomendaciones de cuidado

Por último, las autoridades municipales recordaron la importancia de que los vecinos adopten prácticas de cuidado y buena convivencia ciudadana durante su permanencia en el lugar.

Para ello, se recomienda transitar exclusivamente por las sendas autorizadas, contar con calzado apropiado, portar agua para hidratación y protección solar, no arrojar residuos de ningún tipo fuera de los cestos, no encender fuego bajo ninguna circunstancia, evitar alimentar a la fauna silvestre y respetar el mobiliario público.

Asimismo, para quienes asistan con mascotas, es de carácter obligatorio mantenerlas siempre sujetas con sus correas y recolectar de forma inmediata sus heces.

De este modo, la Municipalidad de la Capital invita formalmente a todas las familias catamarqueñas y a los turistas a redescubrir y disfrutar de la belleza del Parque de los Vientos en estas vacaciones de invierno, asumiendo el compromiso compartido de preservar este valioso pulmón verde que constituye un patrimonio natural de todos.