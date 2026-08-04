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El Gobierno analizó con el BID obras estratégicas de infraestructura para Catamarca

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By Datamarca3

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con equipos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde se analizaron obras de infraestructura prioritarias para la provincia.

En el encuentro, uno de los principales ejes fue el desarrollo de proyectos para el interior provincial. En ese marco, se abordaron iniciativas como la construcción del camino a Fiambalá (Chuquisaca)-El Peñón, en el cual la provincia ya viene trabajando con la apertura de traza; el interconectado Oeste, que incluye una Línea Alta Tensión de 220 kV entre Alumbrera-El Eje-Belén y la segunda etapa de las obras en el dique El Bolsón.

La delegación del BID estuvo integrada por Tomás Serebrisky, gerente de Infraestructura; Marcelo Barg, asesor de la Gerencia; Matías Guichón, especialista en agua y saneamiento; Martín Walter, especialista en minería; Gabriela Rijter, consultora en energía; Julieta Abad, especialista en transporte vial; y Juan Pablo Brichetti, especialista en infraestructura.

Por parte del Gobierno provincial participaron el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche; y la presidenta del Fondo de Garantías de Catamarca (FOGACAT), quienes acompañaron al mandatario en la reunión de trabajo.

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