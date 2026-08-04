Catamarca

Tinogasta reconoció a los artistas que representaron en la Fiesta del Poncho

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By Datamarca5

Con una destacada participación de vecinos, turistas y emprendedores, la Plaza Principal fue escenario de “Ecos del Poncho”, una propuesta impulsada por el Municipio de Tinogasta a través de la subsecretaría de Cultura, para homenajear a los artistas que representaron a Tinogasta en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Durante la jornada se presentaron Jeremías Araya e Ignacio “Nachito” Aguirre, quienes se ganaron el reconocimiento del público por su talento y carisma. También participaron Ezequiel Castro, el artista Ricardo Aparicio y la delegación oficial dirigida por los profesores Jorge Páez y Sergio Rodríguez, responsables del cuadro artístico presentado en el Patio de las Provincias.

Además, se realizó la entrega de reconocimientos a los integrantes de la delegación, destacando el compromiso y el esfuerzo de quienes llevaron la identidad cultural tinogasteña a uno de los escenarios más importantes de la provincia.

“Nuestros artistas llevaron una propuesta muy nuestra, mostrando las hilanderas, la Ruta del Adobe y el vino, que forman parte de nuestra identidad. La bandera de Tinogasta quedó muy bien representada gracias al trabajo y compromiso de toda la delegación”, expresó el subsecretario de Cultura, Jorge Castro.

La actividad permitió compartir con la comunidad el trabajo realizado por los representantes locales y celebrar el talento de quienes dejaron en alto el nombre de Tinogasta en la fiesta mayor de los catamarqueños.

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