España festejó ante Bélgica sobre el final y va por Francia en las semifinales del Mundial

La Roja se impuso por 2-1 con un gol agónico de Merino para meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

España volvió a ganar sin sobrarle nada, pero con la eficacia de los equipos que saben competir en momentos límite. La Roja derrotó 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los minutos finales, tal como había ocurrido en los octavos de final ante Portugal. Otra vez, el protagonista decisivo fue Mikel Merino, quien apareció sobre el cierre para marcar el gol de la clasificación.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado y con momentos favorables para ambos seleccionados. España mostró pasajes de buen fútbol y manejó la pelota durante varios tramos, aunque no logró dominar de principio a fin. Bélgica, por su parte, encontró espacios para responder y mantuvo el suspenso hasta los últimos minutos.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Fabián Ruiz culminó una acción ofensiva del seleccionado español y estableció el 1-0, en un momento en el que la Roja controlaba mejor la posesión y generaba las situaciones más claras.

Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 41 minutos, Charles De Ketelaere conectó de cabeza dentro del área y marcó el 1-1 para Bélgica, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso. Ese tanto fue, además, el primer gol que recibió España en el torneo.

En el complemento, el partido se hizo más cerrado. España buscó recuperar la ventaja, mientras que Bélgica resistió con orden y apostó a lastimar de contra. La tensión creció con el correr de los minutos y el tiempo suplementario empezaba a aparecer como un destino posible.

Pero otra vez apareció Merino. A los 88 minutos, el mediocampista aprovechó un rebote corto del arquero Senne Lammens, quien había ingresado tras la lesión de Thibaut Courtois, y empujó la pelota a la red para sellar el 2-1 definitivo.

El gol desató el festejo español y golpeó definitivamente a Bélgica, que no tuvo margen para reaccionar. Para España, en cambio, significó el regreso a una semifinal mundialista después de 16 años.

La última vez que la Roja había estado entre los cuatro mejores fue en Sudáfrica 2010, cuando dejó en el camino a Paraguay en cuartos y luego superó a Alemania en semifinales, antes de conquistar el primer título mundial de su historia.

Con este triunfo, España se metió nuevamente entre los grandes protagonistas de una Copa del Mundo y ahora irá por un lugar en la final ante Francia, en otro cruce de máxima exigencia del Mundial 2026.