Este viernes y sábado continúa la fiesta cultural en Casa de la Puna

Como cada viernes y sábados de julio, la Plaza “Quique Sánchez Vera” ubicada frente a Casa de la Puna convocará a artesanos, productores y diseñadores de toda la provincia para dar vida a la Feria “Manos Catamarqueñas”.

Pero, además de la exposición de los productos elaborados artesanalmente, cada jornada propondrá talleres de danza y espectáculos gratuitos para toda la familia.

El viernes 17 y el sábado 18, de 11 a 13 hs. la profesora Anita Maldonado brindará el taller de danzas “El folklore que nos une” gratuito y para todo público y de 14 a 17 hs. artistas locales ofrecerán sus propuestas. El Viernes actuarán el dúo Véliz- Delgado, Ballet Las Américas, Paula Romero, TitoGiam y Entre Takiris. El sábado será el turno de Cocó Acosta, el Ballet Agitando Pañuelos, Leonel y el Rejunte Chamamecero, entre otros. La conducción estará a cargo de Franco Ocaranza.

Por su parte Achalay complementará la propuesta cultural y gastronómica en el interior de Casa de la Puna y habrá visitas guiadas para conocer el circuito del tejido en telar, con exposición en vivo de las teleras realizando sus prendas.

Toda la información sobre la agenda de julio y las actividades turísticas de la ciudad se pueden encontrar en la web sfvc.tur.ar y en las redes oficiales de SFVC Turismo.