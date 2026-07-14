Inédito: por primera vez detectan azúcar en el espacio interestelar

Ya se habían encontrado azúcares como la ribosa o la glucosa en meteoritos y asteroides, pero nunca se detectó en el medio interestelar.

Un equipo internacional liderado por científicos de España detectó por primera vez azúcar en el medio interestelar, la región del espacio ubicada entre estrellas dentro de una galaxia.

Concretamente, el tipo de azúcar hallada es eritrulosa, que en la Tierra se encuentra en las frambuesas y otros frutos rojos o como aditivo en cosméticos bronceadores. Ahora, se halló en una nube molecular cercana al centro de la Vía Láctea.

El estudio, publicado en Nature Astronomy, sugiere que los azúcares pudieron llegar a la Tierra primitiva desde el espacio hace unos 4.000 millones de años para contribuir a la síntesis de los primeros ácidos nucleicos y, por lo tanto, dar lugar a las primeras formas de vida.

El trabajo pertenece al Centro de Astrobiología (CAB), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) de España.

Desde el CSIC explican que, si bien ya se habían encontrado azúcares como la ribosa o la glucosa en meteoritos y asteroides, nunca se había detectado un azúcar en el medio interestelar.

“Nuestro trabajo muestra que los azúcares se pueden formar de manera natural en el espacio”, explica Izaskun Jiménez Serra, investigadora del CAB y primera autora del estudio.

La detección de este azúcar ocurrió en la nube molecular G+0.693-0.027, situada en las proximidades del centro de nuestra galaxia. La identificación fue posible a partir de barridos espectroscópicos ultrasensibles y de banda ancha obtenidos con el radiotelescopio de 40 metros de diámetro del Observatorio de Yebes de Guadalajara y el de 30 metros de diámetro del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM), en Pico Veleta, Granada.

De esta manera, los autores reportaron la detección de 12 señales coincidentes con el espectro de la eritrulosa medido en el laboratorio de la Universidad del País Vasco. El estudio revela que este azúcar es al menos ocho veces más abundante que los dos únicos azúcares que existen con tres átomos de carbono (gliceraldehído y dihidroxiacetona), no detectados ni en la misma región ni en las estudiadas previamente por otros investigadores.

De acuerdo con la cantidad de eritrulosa medida, el equipo estima que entre 0.5 y 50 millones de toneladas de este azúcar podrían haber alcanzado la superficie de la Tierra durante el Bombardeo Intenso Tardío, un periodo en el que nuestro planeta experimentó el impacto de meteoritos y cometas hace entre 4.100 y 3.800 millones de años.