El intendente Mario Cusipuma homenajeó a la Pachamama en Los Nacimientos

En el marco de las celebraciones por el Día de la Pachamama, el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma participó de la ceremonia ancestral realizada en la localidad de Los Nacimientos.

Cargada de simbolismo y respeto por las tradiciones de los pueblos andinos, puso en valor a Los Nacimientos, una localidad que mantiene vivas sus costumbres y que hoy comienza a proyectar un importante crecimiento a partir de obras estratégicas para su desarrollo.

Durante su mensaje, el jefe comunal anunció una de las obras viales más importantes para el futuro del norte del departamento: la construcción de la variante de la Ruta Provincial N.º 43 que llegará hasta la localidad de Los Nacimientos. Esta nueva arteria asfaltada se convertirá en un corredor estratégico para el turismo, la actividad comercial y el desarrollo minero, mejorando la conectividad de la región y generando nuevas oportunidades para el crecimiento de las comunidades de la zona.

Las celebraciones por la Pachamama comenzaron a las 00:00 horas del 1.º de agosto y se desarrollaron de manera simultánea en la Villa de Antofagasta de la Sierra, El Peñón, Antofalla, Los Nacimientos y en la Casa de Antofagasta en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde vecinos y autoridades realizaron las tradicionales ofrendas a la Madre Tierra.

En diálogo con la prensa, el intendente también se refirió a la situación que atraviesan los productores ganaderos afectados por el intenso temporal invernal que impactó en gran parte del departamento.

“Estamos trabajando desde el primer momento para acompañar a cada familia afectada. Ya comenzamos con la entrega de forraje y alimentos para los animales, mientras que el veterinario municipal realiza un relevamiento permanente en los distintos parajes para garantizar que la asistencia llegue a todos los productores que la necesitan”, expresó Cusipuma.

En ese sentido, agradeció especialmente el acompañamiento del gobernador Raúl Jalil y del Gobierno de la Provincia por la asistencia brindada al departamento.

“Estamos viviendo un invierno atípico que golpeó fuertemente a nuestra región. Tuvimos que estar a la altura de las circunstancias y trabajar de manera coordinada entre el municipio, la provincia y las distintas instituciones para llevar soluciones a todos los sectores afectados”, afirmó.

Finalmente, el intendente destacó que, pese a las dificultades climáticas, el municipio continúa ejecutando un importante plan de obras públicas que transformará la calidad de vida de los habitantes del departamento.

“Hoy agradecemos a la Pachamama porque vemos cómo muchos sueños comienzan a hacerse realidad. Obras que hace algunos años parecían imposibles hoy avanzan a buen ritmo, como el tendido eléctrico de 33KV, la red cloacal de El Peñón, el Centro Municipal de Formación Técnica, el nuevo corralón municipal, obras energéticas y otras inversiones fundamentales para el crecimiento de Antofagasta de la Sierra.”

Para concluir, Cusipuma agradeció el acompañamiento de los vecinos y renovó el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo del departamento.

“Agradecemos a nuestra Madre Tierra por guiarnos en este camino y a cada vecino por la paciencia y la confianza. Vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso para mejorar la calidad de vida de todos los antofagasteños y construir un futuro con más oportunidades para nuestras comunidades.”