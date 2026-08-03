El Rally Catamarqueño confirmó el cronograma oficial de la 4.ª fecha en Tinogasta

La cuenta regresiva continúa para la 4.ª fecha del Campeonato Rally Catamarqueño, que se disputará los días 15 y 16 de agosto en la ciudad de Tinogasta.

La organización dio a conocer el cronograma oficial de pruebas especiales, que comprenderá ocho tramos cronometrados distribuidos en dos jornadas de competencia, recorriendo algunos de los caminos más representativos del departamento.

*Cronograma de competencia*

*Sábado 15 de agosto*

PE1: Ruta 60 – Santa Rosa (I) | 5,05 km | 13:38 hs

PE2: El Breal – Estación de Rebaje (I) | 12,26 km | 14:01 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

PE3: Ruta 60 – Santa Rosa (II) | 5,05 km | 15:34 hs

PE4: El Breal – Estación de Rebaje (II) | 12,26 km | 15:57 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

Rampa de Lanzamiento | 20:00

hs

*Domingo 16 de agosto*

PE5: Río La Troya – Anillaco (I) | 12,18 km | 09:43 hs

PE6: San José – Estación de Rebaje (I) | 14,96 km | 10:21 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

PE7: Río La Troya – Anillaco (II) | 12,18 km | 12:19 hs

PE8: San José – Estación de Rebaje (II) | 14,96 km | 12:57 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

Con un recorrido que combina velocidad, técnica y los imponentes paisajes tinogasteños, se espera una gran convocatoria de binomios de toda la provincia y de regiones vecinas, además del acompañamiento del público que año tras año convierte a Tinogasta en una verdadera fiesta del automovilismo.

Desde la organización invitan a los aficionados a disfrutar de la competencia respetando las indicaciones de seguridad y ubicándose únicamente en los sectores habilitados para espectadores. El Rally Catamarqueño vuelve a poner primera en Tinogasta con un fin de semana que promete grandes emociones.