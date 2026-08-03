Deportes

El Rally Catamarqueño confirmó el cronograma oficial de la 4.ª fecha en Tinogasta

Datamarca5
By Datamarca5

La cuenta regresiva continúa para la 4.ª fecha del Campeonato Rally Catamarqueño, que se disputará los días 15 y 16 de agosto en la ciudad de Tinogasta.

La organización dio a conocer el cronograma oficial de pruebas especiales, que comprenderá ocho tramos cronometrados distribuidos en dos jornadas de competencia, recorriendo algunos de los caminos más representativos del departamento.

*Cronograma de competencia*

*Sábado 15 de agosto*

PE1: Ruta 60 – Santa Rosa (I) | 5,05 km | 13:38 hs
PE2: El Breal – Estación de Rebaje (I) | 12,26 km | 14:01 hs
Parque de Servicio: Polideportivo
PE3: Ruta 60 – Santa Rosa (II) | 5,05 km | 15:34 hs
PE4: El Breal – Estación de Rebaje (II) | 12,26 km | 15:57 hs
Parque de Servicio: Polideportivo

Rampa de Lanzamiento | 20:00
hs

*Domingo 16 de agosto*

PE5: Río La Troya – Anillaco (I) | 12,18 km | 09:43 hs
PE6: San José – Estación de Rebaje (I) | 14,96 km | 10:21 hs
Parque de Servicio: Polideportivo
PE7: Río La Troya – Anillaco (II) | 12,18 km | 12:19 hs
PE8: San José – Estación de Rebaje (II) | 14,96 km | 12:57 hs
Parque de Servicio: Polideportivo

Con un recorrido que combina velocidad, técnica y los imponentes paisajes tinogasteños, se espera una gran convocatoria de binomios de toda la provincia y de regiones vecinas, además del acompañamiento del público que año tras año convierte a Tinogasta en una verdadera fiesta del automovilismo.

Desde la organización invitan a los aficionados a disfrutar de la competencia respetando las indicaciones de seguridad y ubicándose únicamente en los sectores habilitados para espectadores. El Rally Catamarqueño vuelve a poner primera en Tinogasta con un fin de semana que promete grandes emociones.

 

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Deportes

Histórico: San Martín y Obreros SI, se enfrentaron en hockey

Deportes

Boca buscará la recuperación ante Independiente

Deportes

Champions League: Barcelona fue goleado de local por el Bayern Munich

Deportes

Se realizó con éxito el cuarto Campus de básquet

Deportes

Gallardo, ¿Deja River por el PSG?

Deportes

Se jugó la segunda fecha del fútbol 5 femenino en Las Chacras

DeportesNacionales

El futbolista Carlos Zambrano fue denunciado por atropellar a un repartidor

Deportes

Los mejores pilotos del pais estarán en el Campanas del Rosario

Show More