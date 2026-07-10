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Interno en estado crítico luego de sufrir una lesión en un partido de rugby en el Penal de Miraflores

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By Datamarca5

Matías Javier Córdoba, interno del Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores permanece internado en estado crítico en el Hospital Interzonal San Juan Bautista.

De acuerdo con la información conocida durante la jornada de ayer jueves, alrededor del mediodía Córdoba participaba de un partido de rugby, actividad que habitualmente realizan los internos dentro del establecimiento penitenciario. Por causas que aún son materia de investigación, sufrió una grave lesión que motivó su urgente traslado al principal centro de salud de la provincia.

Fuentes médicas informaron que el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva 2 (UTI 2), con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto monitoreo.

El diagnóstico indica que presenta una hemorragia cerebral y edema cerebral, cuadro que lo mantiene en estado crítico y con pronóstico reservado.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las circunstancias en las que se produjo la lesión durante la práctica deportiva, por lo que continúan las actuaciones correspondientes para determinar lo sucedido.

Córdoba cumple una condena de prisión perpetua en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores por un homicidio cometido años atrás en el departamento Tinogasta.

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