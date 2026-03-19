La intendenta Benavidez habló de un año muy complejo y señaló que el eje de gestión estará en lo social

Home Catamarca La intendenta Benavidez habló de un año muy complejo y señaló que...
La intendenta de Fray Mamerto Esquiú Alejandra Benavidez encabezó la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, donde presentó un balance de gestión del periodo 2025, atravesado por un contexto económico complejo que afecta a todas las provincias y especialmente a los municipios, en el que destacó el compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo como pilares fundamentales para llevar adelante la gestión municipal.
“El 2025 fue un año de mucho trabajo, pero sobre todo de esfuerzo de este equipo de gestión municipal”, expresó, al tiempo que remarcó las dificultades económicas y la necesidad de priorizar políticas sociales y servicios esenciales para la comunidad, por sobre la obra pública.
En ese sentido, destacó la fuerte inversión social destinada a acompañar a los sectores más vulnerables, con más de 20.000 módulos alimentarios entregados a adultos mayores, personas con discapacidad y celiaquía, de los que lamentó este año se tuvo que suspender la entrega por falta de recursos.
Además señaló que ante un contexto de crisis se apuntó a la asistencia directa a familias en situación del vulnerabilidad y en general de acompañamiento permanente al adulto mayor con actividades de contención, acompañamiento y prevención.
“Estuvimos presentes cuando el Estado nacional estuvo ausente, principalmente con nuestros adultos mayores, niños y niñas”, afirmó.
También subrayó el fortalecimiento del sistema educativo municipal, el crecimiento del turismo, la cultura y el deporte como motores de desarrollo, y el apoyo al sector emprendedor a través del desarrollo de actividades. Y el reconocimiento nacional del programa ambiental “Eco Fray”, resultado —según indicó— “del trabajo en equipo y del compromiso de toda la comunidad”.
En cuanto a infraestructura y servicios, destacó avances en obras de iluminación con recursos propios, de agua potable en conjunto con el Gobierno de la provincia y de equipamiento, señalando que “cada peso invertido fue una decisión política pensada para fortalecer a nuestra comunidad”.
También destacó el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia para realizar asfaltado en algunos sectores estratégicos por la densidad poblacional, y por los puntos de interés turístico y deportivo. Aunque destacó que falta y que estás obras no serán posibles sin el acompañamiento del Gobierno de la provincia.
Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar trabajando junto a la comunidad y las instituciones: “El trabajo en equipo y el compromiso con nuestra gente son la base para seguir creciendo”, dijo.
Para finalizar se lamentó de las obras inconclusas y programas nacionales que quedaron sin continuidad por la falta de financiamiento nacional, y valoró que lo logrado durante el 2025 fue merced de un trabajo responsable, haciendo foco en la comunidad y en equipo con los concejales y el Senador Guillermo Ferreyra.
Comprometió la continuidad de programas de gran contención para la comunidad y las gestiones para recuperar otros. Además, anunció la próxima inauguración de obras que se llevaron adelante el año pasado como las nuevas oficinas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos para brindar más comodidad a los trabajadores, el Jardín Botánico en San Antonio que ya cuenta con tres etapas concluidas. Las gestiones para la renovación del parque automotor de Guardia Urbana, que brinda un servicio esencial de apoyo a las fuerzas de seguridad de la provincia; un plan de puesta en valor de plazas y plazoletas en diferentes puntos del departamento, como espacios de reunión y unión para los vecinos y la continuidad del Plan de Reconversión a iluminación LED.
Para finalizar volvió a hacer hincapié en el trabajo en equipo junto al Senador Ferreyra y los concejales, “porque ese fue el compromiso que hicimos ante todos ustedes”, recordó.