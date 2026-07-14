La artesanía catamarqueña vuelve a ser protagonista en la Fiesta del Poncho

La 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará desde el 17 al 26 de julio en el Predio Ferial, vuelve a abrir las puertas de uno de sus espacios más emblemáticos: el Pabellón de Artesanías, donde este año artesanos y artesanas de toda la provincia exhiben el trabajo que representa la identidad cultural de Catamarca, sus saberes ancestrales y la creatividad de las nuevas generaciones.

El rubro textil, corazón histórico de la Fiesta del Poncho, vuelve a ser el gran protagonista con tejedores y tejedoras de Belén, Santa María, Catamarca Capital, Antofagasta de la Sierra, Fray Mamerto Esquiú, Corral Quemado, Valle Viejo, Capayán, Londres y Ancasti, conformando un mapa que expresa la riqueza y diversidad de las técnicas textiles de la provincia en ponchos, mantas, ruanas, tapices y piezas elaboradas con fibras naturales.

La participación reúne a artesanas y artesanos de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Santa María, Andalgalá, Capayán, Paclín, Belén, La Paz, Pomán, Ambato, Ancasti, Londres, Santa Rosa y El Alto, que llegan con sus creaciones de madera, metal, cerámica, fibra vegetal, cuero, piedra, vidrio, conformando una propuesta que exhibe el amplio patrimonio artesanal de Catamarca.

Cada pieza expuesta es el resultado de conocimientos heredados, materias primas locales y procesos de elaboración que resguardan técnicas ancestrales. El recorrido por el pabellón permite conocer el trabajo de quienes mantienen vivas las expresiones culturales que distinguen a la provincia y hacen de la Fiesta del Poncho el principal encuentro de artesanos del país.

Además, la muestra convoca a artesanas y artesanos de todo el país, reflejando la riqueza, diversidad y vigencia de los oficios tradicionales argentinos. Participan representantes de numerosas provincias y localidades en disciplinas como cuero, metal, madera, cerámica, vidrio, instrumentos musicales, textil, asta y hueso, fibra vegetal, piedra, papel y cartón, y utilitarios.

La convocatoria evidencia la amplitud territorial del mapa artesanal argentino, con creadores provenientes de grandes centros urbanos y pequeñas comunidades, que aportan saberes transmitidos de generación en generación junto con propuestas contemporáneas. Esta diversidad de trayectorias y técnicas pone en valor el patrimonio cultural y la identidad de cada región.

Los pabellones de artesanías y todos los sectores de exposición de la Fiesta estarán abiertos, los días de la fiesta, de 14 a 23 hs.