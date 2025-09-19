La Fábrica de Alfombras de Catamarca exhibe sus obras en Buenos Aires

La muestra “Trazos, colores, nudos y tradición” se presentará en el Anexo A de Diputados hasta este viernes 19 de septiembre, impulsada por Silvana Ginocchio.

El arte textil de Catamarca llegó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con una exposición que pone en valor el legado cultural de la histórica Fábrica de Alfombras. Bajo el título “Trazos, colores, nudos y tradición”, la muestra reúne obras que permiten recorrer el proceso artesanal de elaboración de alfombras y tapices, donde cada pieza refleja la identidad y la creatividad de los maestros y maestras tejedoras.

La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Silvana Ginocchio y permanecerá abierta al público hasta este viernes 19 de septiembre, en el Anexo A del Congreso de la Nación, ubicado en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad de Buenos Aires. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La exposición representa una oportunidad única para conocer la trayectoria de una institución pionera en el país y el valor artesanal de sus piezas, que son reconocidas por su calidad y diseño en todo el territorio nacional.