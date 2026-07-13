La Capital tuvo un impacto económico de $743.310.386 por el turismo en el finde largo

San Fernando del Valle de Catamarca volvió a consolidarse como uno de los destinos elegidos del Norte argentino durante el fin de semana extra largo por el Día de la Independencia. La ciudad recibió 2.427 visitantes —977 turistas alojados y 1.450 excursionistas—, que generaron un impacto económico estimado en $743.310.386.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en conjunto con la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

La ocupación hotelera general alcanzó el 50,2%, aunque algunos segmentos registraron niveles sobresalientes. Los hoteles de dos estrellas trabajaron con ocupación plena (100%), mientras que las cabañas y residenciales alcanzaron el 67,5%, reflejando una demanda sostenida durante las cuatro jornadas del receso.

Uno de los indicadores más destacados fue la estadía promedio de 4,4 noches, un dato que posiciona a la Capital como un destino donde los visitantes eligen permanecer varios días para recorrer sus principales atractivos culturales, históricos, naturales y gastronómicos.

El gasto diario promedio por turista fue de $157.720, mientras que los excursionistas hicieron lo propio en un promedio de $45.037 por día, generando un importante movimiento económico que benefició a los sectores de alojamiento, gastronomía, comercio, transporte y servicios turísticos.

Un destino que sigue conquistando nuevos visitantes

El estudio también permitió conocer el perfil de quienes eligieron la Capital durante el fin de semana largo. El 88% llegó en automóvil particular y la mayoría viajó en familia (59%) o en pareja (22%).

El turismo fue principalmente de origen nacional (98%), con visitantes provenientes principalmente de Córdoba (29%), Tucumán (12%) y Buenos Aires (12%).

En cuanto a las motivaciones del viaje, el 65% manifestó haber visitado la ciudad por vacaciones, ocio o recreación, mientras que un 25% lo hizo por motivos religiosos, reafirmando el valor del patrimonio espiritual y cultural que distingue a San Fernando del Valle de Catamarca.

Otro dato significativo es que el 39% de los turistas visitó la ciudad por primera vez, mientras que el 90% aseguró no haber considerado otro destino al momento de planificar su viaje.

La satisfacción de los visitantes también alcanzó niveles muy altos: el 100% afirmó que recomendaría San Fernando del Valle de Catamarca como destino turístico y el 96% expresó su intención de regresar, indicadores que reflejan una experiencia positiva y fortalecen el posicionamiento de la Capital como destino turístico.

Una agenda que impulsó el movimiento turístico

Durante las cuatro jornadas, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico desplegó una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, gastronómicas y de entretenimiento, que acompañó las celebraciones patrias y ofreció alternativas para vecinos y turistas en distintos espacios de la ciudad.

Los resultados también muestran una evolución positiva respecto del anterior fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo, cuando la ocupación hotelera había alcanzado el 45%. En esta oportunidad, el indicador creció 5,2 puntos porcentuales, confirmando una tendencia favorable en la actividad turística durante el primer semestre de 2026.

Para conocer más información y estadísticas, pueden ingresar en https://observatorio.sfvc.tur.ar/.