La prensa inglesa calentó la semifinal con Argentina: “Jugaron con doce” y “no es una gran Selección”

Tras la clasificación de la Scaloneta a las semifinales del Mundial 2026, varios medios británicos apuntaron contra el arbitraje, minimizaron el nivel del equipo de Lionel Scaloni y se mostraron confiados de cara al cruce con Inglaterra.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del esperado duelo frente a Inglaterra, la prensa británica lanzó fuertes declaraciones contra el conjunto de Lionel Scaloni, cuestionó el arbitraje del partido ante Suiza y aseguró que el seleccionado inglés parte como favorito para quedarse con el boleto a la final.

Uno de los medios más duros fue The Sun, que tituló que Argentina “jugó con doce jugadores”, en referencia al desempeño del árbitro portugués João Pinheiro, a quien acusó de favorecer al vigente campeón del mundo. Además, el periódico sostuvo que el encuentro quedará marcado por la polémica acción entre Breel Embolo y Leandro Paredes, y remarcó que la Albiceleste “tiene ese aura, pero no parece ser el eventual ganador del torneo”.

En la misma línea, el Daily Mail calificó el choque entre argentinos e ingleses como una “semifinal titánica” y también criticó las decisiones arbitrales, especialmente la expulsión sufrida por el conjunto suizo.

Por su parte, la BBC fue todavía más contundente al afirmar que “no es una gran Selección”, aunque reconoció una de las principales virtudes del equipo de Scaloni: “Siempre encuentra la manera de ganar”. Incluso, el medio consideró que Inglaterra es la “clara favorita”, al entender que tuvo un camino más exigente hacia las semifinales.

Por último, Sky Sports puso el foco en el desgaste físico con el que llega la Albiceleste, al recordar que Argentina necesitó tiempo suplementario en dos de sus últimos tres encuentros. Mientras tanto, las declaraciones de la prensa inglesa ya comenzaron a alimentar una semifinal con un enorme condimento histórico, que promete emociones dentro y fuera del campo de juego.