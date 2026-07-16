Lleguemos al Barrio brindará atención integral en el Comedor Portal del Norte II

Durante la jornada, la comunidad podrá acceder de manera gratuita a prestaciones de clínica médica, pediatría, enfermería, nutrición, odontología, obstetricia, vacunación, fonoaudiología y veterinaria, brindadas por profesionales del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través del programa Lleguemos al Barrio, continúa acercando servicios de salud a la comunidad mediante operativos territoriales que buscan garantizar el acceso a una atención integral y de calidad, especialmente para quienes residen en sectores con mayor distancia de los centros asistenciales.

En esta oportunidad, el operativo se llevará a cabo hoy jueves en el Comedor Portal del Norte II, ubicado en Manzana N, Lote 19, en el horario de 8:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Durante la jornada, la comunidad podrá acceder de manera gratuita a prestaciones de clínica médica, pediatría, enfermería, nutrición, odontología, obstetricia, vacunación, fonoaudiología y veterinaria, brindadas por profesionales del Ministerio de Salud.

Se solicita a quienes concurran asistir con DNI y, en el caso de los menores de edad, acompañados por su padre, madre o tutor, presentando además la Libreta Sanitaria para completar los controles correspondientes.

El Ministerio recuerda que la Libreta Sanitaria es el documento donde se registran los controles de salud, vacunación y aptitud física de niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta fundamental mantenerla actualizada durante cada operativo sanitario.

A través de Lleguemos al Barrio, el Ministerio de Salud continúa promoviendo una atención cercana, accesible e integral, acercando prestaciones esenciales a los distintos barrios y localidades de la provincia.