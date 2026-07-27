Tinogasta: Avanzan las mejoras eléctricas que beneficiarán a familias de Santa Rosa y Villa San Roque

Continúan las obras de mejora de la infraestructura eléctrica en los distritos de Santa Rosa y Villa San Roque, trabajos que se concretan a través de las gestiones realizadas por el intendente Ernesto Andrada ante el Gobierno de la Provincia y con la intervención del personal de EC SAPEM.

Las tareas contemplan el recambio de columnas de energía. Hasta el momento, ya se instalaron más de 20 nuevas estructuras, mientras que resta la colocación de otras 40 para completar la obra prevista en ambos distritos.

En Villa San Roque, días atrás, las cuadrillas llevaron adelante el retiro de columnas antiguas y el reemplazo de un transformador de 63 kVA por uno de 315 kVA, una mejora significativa que permitirá aumentar la capacidad del sistema eléctrico y optimizar la prestación del servicio.

Estas acciones forman parte de un plan de fortalecimiento de la red eléctrica que busca acompañar el crecimiento de las comunidades, brindando mayor eficiencia, seguridad y una mejor calidad de servicio para las familias de la zona.