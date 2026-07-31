Los combustibles aumentan este sábado por una actualización parcial de los impuestos

El Gobierno aplicará una parte de la suba prevista en los gravámenes sobre las naftas y el gasoil, mientras posterga el resto. Así quedarán los precios desde este sábado.

El Gobierno aplicará este sábado 1° de agosto parte de la actualización por inflación del impuesto a los combustibles, que se traslada directo a los precios finales de las naftas y el gasoil en todo el país. El incremento será del 0,5%.

Lo hizo mediante el decreto 693, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma posterga, además, el grueso del incremento de los gravámenes sobre los combustibles que se comercializan en el país hasta el 1 de septiembre.

La decisión se tomó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. En julio, el Ejecutivo había decidido aplazar la actualización de ese tributo.

Con el decreto publicado hoy, el Gobierno dejó para el mes próximo el aumento total del remanente pendiente de 2024 y los primeros tres trimestres de 2025, que el Ejecutivo ya viene dilatando hace meses.

Así, a partir de este sábado, los combustibles subirán por impuestos unos $11 el litro para el caso de las naftas y $14 para el litro del gasoil.

La petrolera YPF dejó de informar hace un año los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta se incrementará 0,5% promedio:

El litro de nafta subirá $10,572 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $0,648 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que hoy cuesta $2047, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $2058.

Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $9,511 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $1,084 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $5,150 correspondiente al tributo ambiental. En agosto, el precio por litro pasará de $2106 a $2120.

La suma extra del ICL sobre el gasoil se aplica en el área conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe, Mendoza.