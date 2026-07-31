YMAD tendrá una oficina en Belén

El presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, Fernando Jalil anunció la creación de una oficina de YMAD en la ciudad de Belén.



La decisión de la empresa minera catamarqueña fue comunicada primeramente por Jalil al intendente Cristian Yapura de Belén durante una reunión realizada está mañana.



Asimismo, el titular de la empresa anunció también que el ‘Súper Intendente de Mina por primera vez en la historia es de Belén”.

En ese marco, Jalil remarcó que “los recursos de YMAD son de los catamarqueños y del departamento Belén”, y destacó que “el 93% de empleados de YMAD son catamarqueños”.



“Desde el 2021 a la fecha, por primera vez en la historia YMAD da utilidades al gobierno de la provincia de Catamarca”, concluyó.