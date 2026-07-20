Los sabores del Poncho: Gastronomía para disfrutar desde el mediodía hasta la madrugada

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho invita a vivir una experiencia que va más allá de la música, la artesanía y la cultura.

La gastronomía ocupa un lugar destacado dentro del Predio Ferial con una propuesta que reúne sabores tradicionales, opciones contemporáneas y espacios pensados para compartir en familia o con amigos durante toda la jornada.

Desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la madrugada, los visitantes pueden recorrer los distintos sectores gastronómicos distribuidos en el predio, donde conviven la cocina regional, las propuestas urbanas y los espacios de cafetería, ofreciendo alternativas para todos los gustos.

Los tradicionales ranchos mantienen vivo el espíritu de la cocina catamarqueña y del norte argentino. Se puede disfrutar platos como locro, tamales, humitas, empanadas, estofado, cabrito, lechón, carne vacuna y pollo a la parrilla, además de choripanes y otras especialidades que forman parte de la identidad gastronómica de la provincia. Con mesas para compartir y peñas que animan el mediodía y la noche, este sector se convierte en uno de los puntos de encuentro más característicos de la Fiesta.

Al final de la caminería, el sector de food trucks reúne 25 propuestas gastronómicas con una amplia variedad de opciones que incluyen hamburguesas, pizzas, shawarma, carnes mechadas, conos de papas, sándwiches y tragos. El espacio cuenta con mesas para que el público pueda disfrutar de su comida y un DJ que acompaña las noches, generando un ambiente ideal para reunirse y disfrutar de la Fiesta.

En el corazón del Predio Ferial, sobre la pérgola que conecta el Mercado Cultural con la caminería central, nueve cafeterías invitan a hacer una pausa durante el recorrido. La propuesta incluye café, pastelería, heladerías, sándwiches artesanales y alternativas pensadas para distintos públicos, con opciones para personas celíacas y para quienes eligen una alimentación vegana.

La propuesta gastronómica acompaña cada momento de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, invitando a descubrir los sabores que forman parte de la identidad catamarqueña y a disfrutar de espacios pensados para compartir, descansar y seguir viviendo una de las celebraciones culturales más importantes del país.