Mirtha Legrand se animó a pronosticar el futuro de la Selección en el Mundial 2026

“La Chiqui” destacó el presente del equipo de Lionel Scaloni y compartió la frase que le dedicaría a Lionel Messi si se reencontraran.

Antes del partido entre la Selección argentina y Egipto, Mirtha Legrand habló sobre el presente del equipo de Lionel Scaloni y se mostró muy optimista.

La conductora hizo una contundente predicción sobre el recorrido de la albiceleste en el Mundial 2026.

En un momento de la charla, La Chiqui no dudó en responder cómo cree que le irá al equipo en los próximos partidos. “¡Sí! Llegamos a la final, estoy segura”, manifestó ella con firmeza.

Durante la entrevista, Mirtha también se refirió al gran presente de Messi, a quien volvió a llenar de elogios. “Lo veo muy bien, el que mejor juega y el que está más atento”, aseguró al analizar el rendimiento del capitán argentino.

Luego, le preguntaron qué le diría al rosarino si tuviera la posibilidad de encontrárselo. Fiel a su estilo, respondió con una muestra de cariño. “Le daría un beso en cada mejilla para agradecerle todo lo que nos brinda”, expresó.

La conductora también tuvo palabras de afecto para Scaloni, con quien compartió una grabación tiempo atrás. “Es muy cariñoso, simpático, cuando hicimos la grabación me saludó como si nos conociéramos de toda la vida”, recordó por la publicidad que protagonizaron.

Luego del encuentro frente a Cabo Verde, el plantel de la Albiceleste viajará a Atlanta, donde continuará con la puesta a punto de cara al partido con Egipto por los octavos de final.