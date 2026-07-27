Plaza de La Merced
Catamarca

Paclín celebra su 157 º aniversario con una jornada de festejos para toda la comunidad

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By Datamarca2
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La Municipalidad de Paclín conmemorará este martes 28 de julio el 157.º aniversario del departamento con una jornada de celebración que dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la localidad de La Merced.

Las actividades iniciarán con la inauguración de la nueva sede de la Comisaría Departamental, marcando el comienzo de una jornada especial que reunirá a vecinos, autoridades e instituciones para celebrar un nuevo aniversario de Paclín.

Al mediodía, los festejos continuarán con un locro popular, mientras que durante la tarde la Plaza Principal será escenario de una gran fiesta popular con la participación de artistas, feria de emprendedores y productores, propuestas culturales, bingo y actividades para toda la familia.

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad y a los visitantes a sumarse a esta celebración, que busca poner en valor la historia, la identidad y el crecimiento del departamento, compartiendo una jornada de encuentro y festejo junto a los vecinos.

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