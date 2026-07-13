Catamarca

Nación monitorea implementación de herramientas estratégicas de vacunación

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By Datamarca3

El equipo del Ministerio de Salud de la provincia avanza en capacitaciones permanentes con el fin de obtener herramientas que faciliten y mejoren la calidad de los servicios que se brindan en el sistema de salud pública.

En este marco, Patricia Torrilla, referente de Nación visitó la provincia con el fin de monitorear el avance de la implementación de la herramienta de microplanificación y el uso del registro nominal en tiempo real.

Este sistema tiene como objetivo incrementar las coberturas de planificación; se aplica con la finalidad de afianzar y sistematizar la herramienta de manera progresiva en toda la provincia. Asimismo, busca fortalecer las estrategias territoriales de vacunación para revertir la disminución de las coberturas y mejorar el acceso equitativo a las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación.

La disminución de las coberturas de vacunación y las brechas territoriales identificadas hacen necesario fortalecer de manera continua los procesos de microplanificación y el uso del Registro Nominal de Vacunación Electrónica (RNVe), priorizando la identificación oportuna de cohortes y la implementación de estrategias adaptadas a cada realidad local.

En este sentido, es importante incorporar la planificación estratégica y el uso del RNVe en tiempo real como parte de la gestión habitual, con el fin de alcanzar mejores resultados.

En esta oportunidad, participaron equipos de Salud de centros efectores de CAPS Edgardo Acuña, Leandro Alem, Carlos Bravo; del Área Programática N° 1 y Dr. Dermidio Herrera y San José de Área Programática N° 2.

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