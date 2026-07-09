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Nueva entrega de equipamiento para centros de salud de la provincia

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By Datamarca3

El Ministerio de Salud de la provincia realizó una nueva entrega de mobiliario y equipamiento, adquiridos a través del Programa SUMAR+, como resultados del cumplimiento de objetivos de los equipos de salud.

Uno de los ejes de trabajo del Programa SUMAR+ es el fortalecimiento de las condiciones de atención en los centros de salud, brindando mejores herramientas para el trabajo cotidiano y garantizando una atención de mejor calidad para toda la población.

Durante la entrega, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Dra. Daniela Ayala, expresó que “esta entrega refleja el esfuerzo y el poder comenzar a trabajar de forma transversal fortaleciéndonos no tan solo con la perspectiva de la compra de los bienes, sino también con la de una mejor atención de los pacientes, de la población que tenemos a cargo”.

En este marco, recibieron mobiliario y equipamiento el Centro Integral de Salud, Programa Lleguemos al Barrio, Laboratorio Central, Farmacia Central, Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Dirección de Cáncer, Dirección de Respuesta Integral al VIH, Sífilis, ITS y Hepatitis B, y Vacunatorio Central.

Además, el Hospital “Dr. Dermidio Herrera” de Villa Dolores, Centro Sanitario San Antonio, Centro Sanitario Pozo el Mistol, Centro Sanitario La Merced y Centro Sanitario Balcozna.

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