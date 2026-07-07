Partido de Argentina: implementarán cortes de tránsito en el centro

La Jefatura de Policía dispuso un operativo especial de tránsito para este martes con motivo del encuentro entre la Selección Argentina y Egipto.

Desde las 14:30 se implementarán cortes momentáneos en distintos sectores del centro de la ciudad para garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo del partido y ante posibles festejos.

Los cortes estarán ubicados en las siguientes intersecciones:

•Maipú y San Martín.

•Chacabuco y Sarmiento.

•República y Salta.

•Rivadavia y Esquiú.

Durante el operativo, solo estará permitido el paso de vehículos de emergencia, de seguridad y aquellos que cuenten con autorización.

Las autoridades informaron que las restricciones se mantendrán hasta que finalicen los festejos y que la circulación será restablecida de manera progresiva, según las condiciones de cada sector.

Además, efectivos policiales realizarán recorridos preventivos y tareas de control y ordenamiento vehicular con el objetivo de preservar el orden público, brindar seguridad a la comunidad y facilitar el normal desarrollo de las actividades.