Rosalía y sus dichos contra Argentina: denuncian que no devuelven las entradas y crecen los reclamos

Usuarios que compraron entradas para los shows de la cantante española Rosalía en Buenos Aires aseguran que no pueden recuperar el dinero. El Movistar Arena respondió que la devolución solo se acepta dentro de un plazo determinado y ofreció transferir los tickets a otra persona.

La controversia alrededor de las presentaciones de Rosalía en Buenos Aires escaló un peldaño más y sumó un tenso capítulo entre los fanáticos y la ticketera oficial. La empresa organizadora del recital, DF Entertainment, no responde mensajes.

Luego del fuerte repudio en redes sociales tras el video riéndose de la derrota argentina en la final del Mundial 2026, cientos de usuarios exigieron la devolución de su dinero para los shows agendados en agosto. Sin embargo, las respuestas por parte del soporte técnico del Movistar Arena generaron una ola de indignación.

A través de capturas de pantalla compartidas en X (ex Twitter), los fanáticos mostraron el rechazo categórico de la empresa ante los pedidos de cancelación y reembolso.

La tajante respuesta del Movistar Arena

Ante las reiteradas solicitudes enviadas al mail de atención al cliente, la ticketera del recinto comenzó a emitir un comunicado estándar donde aclara su política de reembolsos, amparándose en la fecha en la que fue realizada la transacción y no en la cercanía del show:

Estimado: Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción. En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar.

La postura de la plataforma enfureció aún más a los seguidores, quienes argumentan que la interpretación del botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor aplicada a espectáculos suele contemplar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no únicamente al momento del pago.

Ante la imposibilidad de conseguir el reembolso oficial por canal directo, la única alternativa que les resta a miles de damnificados es revender o transferir sus códigos QR a terceros de forma privada, en un clima cada vez más tenso en la previa de las cuatro funciones pactadas para el 1°, 2, 4 y 6 de agosto.