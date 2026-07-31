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Santa María inauguró un nuevo y moderno Polo de Educación Técnica Profesional

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By Datamarca3

El Gobierno de Catamarca inauguró este viernes un nuevo Polo de Educación Técnica Profesional en Santa María, una obra destinada a fortalecer la formación de jóvenes del oeste provincial. El establecimiento se suma al recientemente habilitado en Tinogasta y representa un nuevo avance en la expansión de la educación técnica en el interior.

El acto fue encabezado por la intendenta Erica Inga y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Educación y Trabajo, además de funcionarios comunales. El gobernador Raúl Jalil no pudo asistir debido a las condiciones climáticas adversas y la alerta naranja vigente en el oeste provincial, aunque hizo llegar un mensaje de felicitación y agradecimiento a quienes hicieron posible la concreción del proyecto.

El nuevo Polo Técnico Profesional de Santa María fue concebido como un espacio moderno e innovador para que los estudiantes puedan capacitarse y desarrollar habilidades vinculadas al mundo del trabajo sin necesidad de abandonar su lugar de origen.

La intendenta Erica Inga resaltó la importancia de la nueva institución como un espacio destinado a fortalecer la capacitación de jóvenes y adultos, vinculando la educación con el mundo del trabajo y promoviendo el desarrollo regional. “Es un espacio que viene a albergar y contener a nuestros jóvenes y adultos, fortaleciendo capacidades y generando mayores oportunidades para el desarrollo de nuestra comunidad”, expresó.

La jefa comunal sostuvo que el crecimiento educativo requiere del compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector académico. “Creemos en el trabajo colaborativo. Este espacio también nace con esa visión: que cada institución aporte para que nuestros jóvenes y adultos puedan mejorar sus capacidades y acceder a nuevas oportunidades”, afirmó. Finalmente, Inga remarcó el esfuerzo financiero realizado por la Provincia para concretar la obra.

En el marco de la inauguración, la empresa MARA realizó la donación de cuatro pantallas interactivas de 86 pulgadas que serán destinadas al trabajo en las aulas y a las distintas actividades pedagógicas que se desarrollen en la institución.

El edificio cuenta con una superficie cubierta superior a los 2.200 metros cuadrados e incorpora 14 aulas laboratorio completamente equipadas, un taller general, un salón de usos múltiples, cocina-buffet, sala de profesores, sala de primeros auxilios y un sector administrativo.

Además, el establecimiento fue dotado de infraestructura tecnológica y de seguridad de última generación, incluyendo sistemas de cámaras de vigilancia, red de internet, comunicación por parlantes y una red contra incendios con cañerías y bombas. La construcción combina métodos tradicionales con sistemas en seco y estructuras metálicas, optimizando la funcionalidad y eficiencia del edificio.

 

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