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Secuestran droga en los puestos camineros de Nueva Coneta y Sumalao

Datamarca5
By Datamarca5
En las últimas horas, mientras personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía realizaba control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de Nueva Coneta, procedió a la detención de un hombre y una mujer que se transportaban con droga en una motocicleta.
Al inspeccionar una mochila que llevaba la acompañante, los efectivos observaron un envoltorio con marihuana.
En el mismo puesto caminero, se controló un colectivo urbano de pasajeros y, al identificar a quienes viajaban, la can Lía, realizó una marcación activa sobre una bolsa donde se hallaba una mochila, perteneciente a una joven mujer de 18 años.
Al abrir la mochila y realizar las tareas de su especialidad, los efectivos determinaron que se trataría de cocaína, por lo que fue incautada, al igual que un teléfono celular.
Por último, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos realizaban control vehicular en la Ruta Provincial N° 33, a la altura del puesto caminero de Sumalao, Departamento Valle Viejo, controlaron una camioneta Renault Duster, en la que circulaban cuatro personas del sexo masculino de 18, 19, 21 y 40 años.
En la oportunidad, incautaron marihuana, que estaba en el interior de una mochila, y finalmente todo lo incautado fue puestos a disposición de la Justicia Federal interviniente, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.
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