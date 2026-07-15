Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El conjunto argentino tiene este miércoles un partido trascendental en Atlanta, en busca de la gran final del Mundial 2026.

Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial 2026 por un boleto a la final en la que ya se encuentra España.

El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.

“Es solo un partido”, dijo Lionel Scaloni tras la victoria agónica ante Suiza. Sin embargo, la aclaración no hace más que confirmar que no es un juego más, sino que se espera cargado de “chimichurri”, como también avisó Julián Álvarez.

Sin confirmaciones, como acostumbra el oriundo de Pujato, no se descarta que luego de dos encuentros de repetir formación, el DT meta mano y haga cambios, teniendo en cuenta el flojo nivel general y la jerarquía del rival.

Entre las variantes, podría darse la salida de Rodrigo De Paul y el ingreso de Nico González, Giuliano Simeone o Nicolás Otamendi; mientras que otra de las dudas se encuentra en el lateral derecho, con la puja de siempre entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Los diferentes nombres también significarían distntos esquemas tácticos.

Enfrente se encuentra una Inglaterra que también llega tras un duro alargue ante Noruega. De la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, el equipo de Thomas Tuchel también venía de sacar al local México en octavos de final, en otro partido muy duro.

Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos de Selección Argentina vs. Inglaterra

Hora: 16.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Ismail Elfath

Estadio: Mercedes-Benz Stadium