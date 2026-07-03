Tinogasta: realizan tareas de mejoramiento en el camino de acceso a El Durazno

El Municipio de Tinogasta completó los trabajos finales de mejoramiento del camino de acceso a la localidad de El Durazno, uno de los parajes más profundos y alejados de su jurisdicción, en el marco de las acciones que impulsa la gestión del intendente Ernesto Andrada para fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo de las comunidades del interior.

La intervención abarcó 40 kilómetros y fue ejecutada por personal y maquinaria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante tareas de limpieza, remoción de piedras, nivelación de la huella, relleno y acondicionamiento de distintos sectores para optimizar la transitabilidad.

Las labores se desarrollaron en terrenos complejos, atravesando sectores de campo y río, y demandaron dos jornadas intensivas de trabajo bajo condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas, viento, lluvias e incluso nieve en algunos tramos.

Para concretar esta importante intervención se realizó una inversión aproximada de 600 litros de combustible, distribuidos entre la cargadora, la motoniveladora y los camiones afectados a las tareas.

La culminación de estos trabajos permitirá mejorar significativamente el acceso a El Durazno, favoreciendo una circulación más segura y ágil para vecinos, productores y visitantes, fortaleciendo además la integración de las localidades rurales con el resto de la jurisdicción.

Desde el Municipio se agradece y reconoce el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio de todo el personal que participó en esta tarea, cuyo esfuerzo fue fundamental para concretar una obra de gran importancia para las comunidades del interior.