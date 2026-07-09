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Venezuela: hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que quedó bajo los escombros

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By Datamarca3
Lucas Gámez.

Tenía 9 años y fue localizado muerto luego de 14 días de búsqueda tras los terremotos que sacudieron al país. Sus padres estaban en el lugar al momento del hallazgo.

Luego de 14 días de búsqueda, encontraron muerto a Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que había quedado atrapado bajo los escombros tras los terremotos registrados en Venezuela.

La noticia fue confirmada por la familia del menor, que se encontraba en la zona del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, cuando se produjo el hallazgo.

Lucas había cumplido 9 años este lunes, mientras aún permanecía desaparecido. En medio de la incertidumbre y la esperanza, sus familiares y seres queridos llevaron una torta hasta las inmediaciones del inmueble derrumbado y le cantaron el feliz cumpleaños de manera simbólica.

“Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida”, había escrito su mamá, Blancalida Martínez, en una publicación en redes sociales. Además, compartió un video realizado por los compañeros de escuela del niño, quienes también le enviaron mensajes de apoyo durante la búsqueda.

El nene se encontraba con sus tíos disfrutando de un día de playa cuando ocurrieron los dos terremotos que golpearon a Venezuela. Según relató su madre, apenas sintió el sismo corrió hacia la zona de La Guaira y se encontró con una escena devastadora: el edificio en el que estaba su hijo se había derrumbado.

Desde ese momento, Blancalida Martínez y el papá del menor, Marcos Gámez, permanecieron en el lugar para seguir de cerca las tareas de rescate y acompañar a otros vecinos afectados por la tragedia.

Durante los días de búsqueda, la madre incluso ingresó a la zona de escombros para hablarle a su hijo. “Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara, entré abajo con casco y empecé a gritar: ‘Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá’”, había contado.

Finalmente, después de dos semanas de operativo, se confirmó el peor desenlace. El hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez generó una profunda conmoción entre sus familiares y en la comunidad argentina, que había seguido con expectativa la búsqueda del niño tras el derrumbe.

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